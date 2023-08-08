Portekiz'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Portekiz'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

08.08.2023 13:29

Portekiz, yılın üçüncü sıcak hava dalgasında binlerce hektarlık orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor. Pazartesi gecesi Odemira kasabası yakınlarındaki yangına yaklaşık 800 itfaiye personeli müdahale etti ve bin 400'den fazla kişi tahliye edildi. En az dokuz itfaiyeci yaralandı. 40 dereceyi aşan sıcaklıkların bu hafta İber Yarımadası'nın büyük kısmını etkilemesi bekleniyor. Hafta sonu İspanya'da yüzlerce hektarı kapsayan üç büyük yangın kontrol altına alınsa da, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık uyarıları devam ediyor. Portekiz'de Pazartesi günü Santarem'de sıcaklık yılın şimdiye kadarki en üst seviyesi olan 46.4 dereceyi gördü. Odemira yakınlarındaki yangın Cumartesi günü başladı. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle güneye, Portekiz'in ana turizm bölgesi olan Algarve'nin iç kesimlerine doğru ilerledi. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 700 hektar yok oldu, toplam 19 köy, dört turistik konaklama alanı ve bir kamp yeri boşaltıldı. Odemira Belediye Başkanı Helder Guerreiro, durumun 'kritik, zor ve karışık' olduğunu söylüyor. Yangınlar sebebiyle ülkenin merkezinde, Lizbon ve Porto arasındaki A1 otoyolunun bazı bölümleri de dahil olmak üzere çeşitli yollar kapatıldı. Yangınla mücadele için 16 uçak görevlendirildi. Portekiz genelinde 120'den fazla belediye için yüksek orman yangını riski uyarısı verildi. İspanya'da, güneybatı kıyı kentleri Cadiz ve Huelva yakınları ile Katalonya'nın kuzeyinde Cumartesi ve Pazar günleri bin hektardan fazla alan yandı. Bu, İber yarımadasını vuran yazın üçüncü sıcak hava dalgası. İspanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden Ruben del Campo, Reuters'a, bunun Kuzey Afrika'dan gelen sıcak, kuru hava kütlesinden kaynaklandığını ve Temmuz'da meydana gelen iki sıcak hava dalgasından 'genel olarak daha yoğun, daha yaygın ve biraz daha uzun süreli' olacağını söyledi. İklim değişikliği sıcak ve kuru hava ile orman yangını riskini artırıyor.

Portekiz yılın üçüncü sıcak hava dalgasında binlerce hektarlık orman yangınlarını kontrol altına almaya çalışıyor.

Pazartesi gecesi Odemira kasabası yakınlarındaki yangına yaklaşık 800 itfaiye personeli müdahale etti ve bin 400'den fazla kişi tahliye edildi. En az dokuz itfaiyeci yaralandı.

40 dereceyi aşan sıcaklıkların bu hafta İber Yarımadası'nın büyük kısmını etkilemesi bekleniyor.

Hafta sonu İspanya'da yüzlerce hektarı kapsayan üç büyük yangın kontrol altına alınsa da, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık uyarıları devam ediyor.

Portekiz'de Pazartesi günü Santarem'de sıcaklık yılın şimdiye kadarki en üst seviyesi olan 46.4 dereceyi gördü.

Odemira yakınlarındaki yangın Cumartesi günü başladı. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle güneye, Portekiz'in ana turizm bölgesi olan Algarve'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.

Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin 700 hektar yok oldu, toplam 19 köy, dört turistik konaklama alanı ve bir kamp yeri boşaltıldı.

Odemira Belediye Başkanı Helder Guerreiro, durumun "kritik, zor ve karışık" olduğunu söylüyor.

Yangınlar sebebiyle ülkenin merkezinde, Lizbon ve Porto arasındaki A1 otoyolunun bazı bölümleri de dahil olmak üzere çeşitli yollar kapatıldı.

Yangınla mücadele için 16 uçak görevlendirildi.

Portekiz genelinde 120'den fazla belediye için yüksek orman yangını riski uyarısı verildi.

İspanya'da, güneybatı kıyı kentleri Cadiz ve Huelva yakınları ile Katalonya'nın kuzeyinde Cumartesi ve Pazar günleri bin hektardan fazla alan yandı.

Bu, İber yarımadasını vuran yazın üçüncü sıcak hava dalgası.

İspanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden Ruben del Campo, Reuters'a, bunun Kuzey Afrika'dan gelen sıcak, kuru hava kütlesinden kaynaklandığını ve Temmuz'da meydana gelen iki sıcak hava dalgasından "genel olarak daha yoğun, daha yaygın ve biraz daha uzun süreli" olacağını söyledi.

İklim değişikliği sıcak ve kuru hava ile orman yangını riskini artırıyor.

Kaynak: BBC
YORUMLAR
500

Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:19 Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı
14:17 Tüm futbolseverleri yakından ilgilendiriyor! İşte Süper Lig'de dikkat çeken kurallar
14:09 Yolcu otobüsünde pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu şahıs araçtan atıldı
14:08 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi kısa sürdü
14:04 Tüm futbolseverleri ilgilendiriyor! İşte Süper Lig'de uygulanacak kurallar
14:01 Aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı
13:45 Galatasaray, Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Tete'yi transfer ediyor
13:44 Sevgilisiyle görüşen kadını kaçırıp işkence eden Gizem Karamelek'in 19 ayrı suç kaydı çıktı
13:40 Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmadığı Tete, Galatasaray'a imza atıyor
13:40 Sevgilisiyle görüşen kadını kaçırıp işkence eden fenomen Gizem Karamelek'in 19 ayrı suç kaydı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 14:51:55. #1.11#
SON DAKİKA: Portekiz'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement