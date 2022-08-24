Portekiz'de orman yangını sırasında alev hortumu oluştu - Son Dakika
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Portekiz'de orman yangını sırasında alev hortumu oluştu

24.08.2022 23:56
Portekiz'de orman yangını sırasında alev hortumu oluştu

Portekiz'de ormanda çıkan yangın sırasında alev hortumu oluştu.

Portekiz'de ormanda çıkan yangın sırasında alev hortumu oluştu.

Portekiz'in kuzeyinde yer alan Vila Real şehrindeki Alvao Doğa Parkı'nda geçtiğimiz salı günü meydana gelen orman yangını sırasında alev hortumu oluştu. Nadir görülen doğa olayı bir itfaiye görevlisi tarafından kaydedildi. Yaşanan bu ilginç olayın, bölgedeki orman yangını sırasında tutuşan çalılıklardaki duman ve alevlerin rüzgar nedeniyle oluşan hortum tarafından sürüklenmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Yangında 6 bin hektarlık alan küle döndü

Vila Real şehri Sivil Koruma Bölge Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alvao Doğa Parkı'nda geçtiğimiz pazar günü çıkan orman yangını ile mücadelenin 430 itfaiyeci, 123 itfaiye aracı ve 6 helikopterin katılımıyla devam ettiği duyuruldu. Şu ana kadar 6 bin hektarlık çalılık alanın kül olduğu, yangında 1 sivil ve 6 itfaiyecinin hafif yaralandığı bildirildi. Portekiz Doğa ve Orman Koruma Enstitüsü ise ülkede bu yıl yangınlar nedeniyle 100 bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü açıkladı.

Alev hortumu, genellikle orman yangınları sırasında meydana gelen ve doğada nadir olarak görülen bir olaydır. Genellikle 1 metre çapında ve 10 ila 50 metre yüksekliğinde olan alev hortumları, toz, duman ve alevleri de beraberinde sürükleyerek yangınların şiddetini daha da artırabilir. - LİZBON

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Kaynak: İHA

Portekiz, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Portekiz'de orman yangını sırasında alev hortumu oluştu - Son Dakika

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