Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor' - Son Dakika
BBC

Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor'

27.01.2021 12:57
Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor', System.String[]

Portekiz hükümeti, koronavirüs salgınında özel okullarda uzaktan eğitimi en az iki hafta yasakladı.

Portekiz hükümeti, koronavirüs salgınında özel okullarda uzaktan eğitimi en az iki hafta yasakladı. İktidardaki Sosyalist Parti, kararın daha iyi olanaklara sahip çocukların, devlet okullarında okuyan yoksul öğrencilere karşı avantajlı hale gelmesini önlemek için aldığını duyurdu.

Başbakan Antonio Costa bu ay okulların açık kalacağını duyurmuştu.

Fakat ülkede koronavirüs vakalarının tırmanmaya başlaması azınhlık hükümet üzerindeki baskıyı artırınca, Costa geçen hafta Perşembe günü okulların ertesi gün kapanacağını açıkladı.

Okullar iki hafta süreyle tatil edildi. Hükümet tatil döneminde özel okulların uzaktan eğitime devam etmesine izin verilmesinin "fırsat eşitsizliği yaratacağını" savundu.

Salgının ilk dalgasında devlet okullarında uzaktan eğitimde imkanların yetersiz olması eleştirilere neden olmuştu.

Hükümet iki haftalık zorunlu tatilde kaybedilen sürenin ileri bir tarihte telafi edileceğini açıkladı.





'Ancak Markist rejimlerde olur'

Hükümetin kararı, bazı veliler ve rakip partilerin eleştirilerine neden oldu.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine göre merkez sağ Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Rui Fernando da Silva?Rio, "Özel okullarda dijital eğitimi yasaklamak, totaliter ve Marksist rejimlerde görülebilecek bir uygulama" dedi.

Rio, kararın kamu çıkarı ya da halk sağlığını korumaya hiçbir katkısı olmayacağını savundu, "Solun en kötü hali" yorumunda bulundu.

Bazı veliler de kararın geri alınması için girişim başlattı. İnternette başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13 bin kişi destek verdi.

Portekiz Özel Okullar Birliği ise çocukları eğitimden alıkoymanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekizde bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 653 binin üzerinde. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bini aştı.

Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor'
Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor'

Sosyalist Parti, Koronavirüs, Portekiz, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor' - Son Dakika Dünya

BBC

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