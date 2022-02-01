Portekiz'de pazar günkü seçimleri kazanan Başbakan Costa Kovid-19 oldu - Son Dakika

Portekiz'de 30 Ocak pazar günü yapılan seçimleri, meclis çoğunluğunu elde ederek kazanan Sosyalist Parti (PS) lideri ve Başbakan Antonio Costa'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, rutin Kovid-19 testi yapılan Costa'nın test sonucunun pozitif olduğu, herhangi bir hastalık belirtisi bulunmadığı ve ülkedeki protokol kapsamında 7 günlük ev karantinasında kalacağı belirtildi.

Seçim sonrasında meclise milletvekili gönderen siyasi partilerin liderlerini kabul etmeye bugün başlayan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından yarın kabul edilmesi öngörülen Costa'nın karantinada olması nedeniyle programının bir hafta ertelendiği kaydedildi.

Normal şartlarda Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa'nın siyasi liderlerden son olarak Costa'yı kabul etmesi ve seçimleri kazanan partinin lideri olarak hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyordu.

Costa, diğer siyasi partilerin liderleri gibi son 2 haftadır seçim kampanyalarına ve mitinglere katılmış, seçimlerin olduğu 30 Ocak Pazar günü parti sempatizanlarının ve basının olduğu kalabalık ortamlarda bulunmuştu.

Ülkede 2015'ten bu yana Başbakan olan Costa, PS'ye tarihinde ikinci kez tek başına iktidara getirecek meclis çoğunluğunu bu seçimlerde kazandırmıştı.

Portekiz'de 230 sandalyeli mecliste yurt dışı oylarından dolayı henüz 4 sandalyenin sahibi belli olmasa da PS 117 milletvekili çıkartmış, en yakın rakibi sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) de 71 milletvekiline sahip olmuştu.