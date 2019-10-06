Son Dakika Haberleri: Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı
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Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı

1 saat önce

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor

Portekiz'de seçimleri sandık çıkışı anketlerine göre iktidardaki Sosyalist Parti kazandı, System.String[]

Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.


Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor.

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Sosyalist Parti, Portekiz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:46 
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