Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı
1 saat önce
Portekiz'de pazar günü yapılan genel seçimleri resmi sonuçlara göre, son 4 yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı.
Portekiz'de pazar günü yapılan genel seçimleri resmi sonuçlara göre, son 4 yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51
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