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Son Dakika Ekonomi Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

1 saat önce

Portekiz'de pazar günü yapılan genel seçimleri resmi sonuçlara göre, son 4 yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı, System.String[]

Portekiz'de pazar günü yapılan genel seçimleri resmi sonuçlara göre, son 4 yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Sosyalist Parti, Portekiz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:51 
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