Portekiz hükümeti enerji krizine karşı şirketlere 1,4 milyar avroluk yardım kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz hükümeti enerji krizine karşı şirketlere 1,4 milyar avroluk yardım kararı aldı

15.09.2022 21:02
Portekiz hükümeti enerji krizine karşı şirketlere 1,4 milyar avroluk yardım kararı aldı

Portekiz'de sol hükümet, enerji krizine ve yüksek enflasyona karşı şirketlere yardım için 1 milyar 400 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Portekiz'de sol hükümet, enerji krizine ve yüksek enflasyona karşı şirketlere yardım için 1 milyar 400 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Hükümet, şirketlere enerji geçişlerinde yardım yapılacağını, endüstride doğal gaz faturalarının ödenmesinde destek verileceğini ve kredi kolaylıkları sağlanacağını duyurdu.

Yardım paketi kapsamında, enerji ve hammadde fiyatları veya tedarik zincirleri gibi "yeni durumdan" etkilenen şirketlere 600 milyon avroluk kredi yardımı yapılacak.

Ayrıca enerji geçişi ve verimliği hızlandıracak önlemlere 290 milyon avro, nitelikli eğitim programlarına 100 milyon avro, yeşil enerjiye 20 milyon avro, şirketlerin uluslararasılaştırılmasını teşvike 30 milyon avro ve doğal gaz yardımları için de 120 milyon avroluk özel bir yardım hattı oluşturulacak.

Elektrik ve doğal gaz ile gübre ve yem giderleri olan şirketlere vergi avantajı sağlayacak hükümet, doğal gaza uygulanan karbon vergisi ile petrol ürünleri vergisinin geçici olarak askıya alınması uygulamasını sürdürecek.

"Enerji fiyatlarındaki yapısal değişime hazırlıklı olmalıyız"

Ekonomi Bakanı Antonio Costa Silva, basın toplantısında, "Geri dönüşü hızlı olmayacak enerji fiyatlarındaki yapısal değişime hazırlıklı olmalıyız. Şirketlerin ve ailelerin bu yeni gerçeğe uyum sağlamaları gerekiyor. Enerjinin neredeyse yüzde 30'unu israf etmeye devam eden bir ülkeyiz." dedi.

Hükümet geçen hafta, elektrikte KDV'nin bir bölümünün düşürülmesi, kira artışlarına yüzde 2'lik sınır getirilmesini, işçi başına doğrudan yardım ile emekli maaşlarına artışları kapsayan 2 milyar 400 milyonluk avroluk paket açıklamıştı.

Ağustosta enflasyon oranının yüzde 8,9 olduğu Portekiz'de, hükümet yıl sonu için yüzde 7,4'lük enflasyon ortalaması öngörüyor.

YORUMLAR
500
Oxfam raporu: Hindistan'da kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor Oxfam raporu: Hindistan'da kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Portekiz, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz hükümeti enerji krizine karşı şirketlere 1,4 milyar avroluk yardım kararı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Portekiz hükümeti enerji krizine karşı şirketlere 1,4 milyar avroluk yardım kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement