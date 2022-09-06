Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı - Son Dakika
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Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı

06.09.2022 16:13
Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı

Portekiz'de sol hükümet, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve ailelere doğrudan yardım yapılacağını açıkladı.

Portekiz'de sol hükümet, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu enerji krizine karşı elektrikte KDV indirimi, kira artışının sınırlandırılması ve ailelere doğrudan yardım yapılacağını açıkladı.

Başbakan Antonio Costa, enerji kriziyle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulunda alınan kararları basın toplantısında duyurdu.

Elektrikte mevcut durumda yüzde 13 olan KDV'nin 1 Ekim'den itibaren yüzde 6'ya indirileceğini, 2023'te kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılacağını kaydeden Costa, aylık brüt 2 bin 700 avroya kadar geliri olan işçilere 125 avro ile çocuk başına 50 avroluk yardım yapılacağını bildirdi.

Enflasyonda "acımasız bir yükseliş" olduğunu vurgulayan Costa, toplam yardım paketinin 2 milyar 400 milyon avroyu bulacağını ifade etti.

Portekiz Başbakanı, önlemler kapsamında ayrıca emekli maaşlarında yüzde 3,5 ile yüzde 4,7 arasında artış ile ekim ayında yarım maaşa denk gelen ikramiye ödenmesi yapılacağını, kamu ulaşımında fiyatların dondurulacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Portekiz, Hükümet, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz hükümetinden enerji krizine karşı KDV indirimi ve ailelere yardım kararı - Son Dakika

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