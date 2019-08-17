Son Dakika Haberleri: Portekiz'de tanker şoförleri başlattıkları süresiz grevi askıya alıyor
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Portekiz'de tanker şoförleri başlattıkları süresiz grevi askıya alıyor

1 saat önce

Portekizli tanker şoförleri, maaş artışıyla ilgili varılan anlaşmanın işverenler tarafından kabul edilmemesi nedeniyle başlattıkları süresiz grevi askıya alacaklarını açıkladı.

Portekiz'de tanker şoförleri başlattıkları süresiz grevi askıya alıyor, System.String[]
Portekizli tanker şoförleri, maaş artışıyla ilgili varılan anlaşmanın işverenler tarafından kabul edilmemesi nedeniyle beş gün önce başlattıkları süresiz grevi askıya alacaklarını açıkladı.

Turizm sezonu nedeniyle benzin istasyonlarında kuyrukların oluşması ve karne ile benzin satışının ardından tanker şoförleri, işverenlerle müzakere masasına oturacak.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:48 
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