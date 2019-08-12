Portekiz'de tanker şoförleri greve gitti, akaryakıt istasyonlarında benzin kalmadı

Portekiz'de yakıt tankerleri şoförlerinin ülke genelinde greve gitmesi sonrası benzin istasyonlarına akın eden vatandaşlar sebebiyle birçok istasyon kepenk kapattı.Yetkililer cumartesi gecesi saat 22: 00'da başlayan grevden hemen önce ülkedeki benzin istasyonlarının yüzde 15'inde akaryakıt kalmadığını duyurdu. Hükümet, ülke genelinde 'enerji krizi' ilan ederek otomobillere en fazla 25, kamyonlara da 100 litre kota koyduklarını açıkladı.