Portekiz'de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS bir arada! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika

Portekiz'de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS bir arada! iddaa'da oynanması gereken...

Bu bir ilandırAVES - BELENENSESSalgın öncesindeki son 5 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Aves, salgın dönüşündeki ilk maçta Belenenses'e karşı 3 eksikle sahada olacak.

Portekiz'de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS bir arada! iddaa'da oynanması gereken..., System.String[]

Bu bir ilandır


AVES - BELENENSES


Salgın öncesindeki son 5 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Aves, salgın dönüşündeki ilk maçta Belenenses'e karşı 3 eksikle sahada olacak.


Porto çıkışlı kanat oyuncusu Ruben Macedo ve Brezilyalı ön libero Luiz Fernando cezalı. Yerlerine Ruben Oliveira ve Tshibola'nın oynaması bekleniyor.


Fransız kaleci Quentin Beunardeau da takımdan ayrıldı. Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında 3 aylık maaşını alamadığı için yasal yollara başvurup serbest statüye geçti. Eldivenler Raphael Aflalo'ya emanet...


Belenenses ise 4 maçlık yenilmezlik serisiyle araya gitmişti. Ligdeki son 4 maçta 10 puan toplamışlar ve alt sıralardan puan tablosunun ortasına doğru yola çıkmışlardı.


Salgın öncesinde sakatlığı bulunan sol bek Francisco Varela ve stoper Tomas Ribeiro henüz iyileşmedi.


TD Armando Gonçalves Teixeira, namıdiğer Petit, takımın başındaki ilk 4 maçında zorlanmıştı ama tam işler rayına oturmuş gözükürken koronavirüs araya girdi.


"Ara öncesi iyi bir grafik çizmiştik, bunu elbette devam ettirmek istiyoruz ama fiziksel defolarımızın olacağı da aşikar. Keşke federasyon 5 oyuncu değişikliği hakkını vermiş olsaydı..."


İki takım arasında Aves'in ev sahipliğinde oynanan son 5 maçı Aves kazandı!


Belenenses, ara öncesindeki son 3 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.


%22'lik kesim seyircisiz oynanacak maçta deplasman ekibine güveniyor.


Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın Litvanya'ya attığı golü hatırlayalım...




Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 04:23 

Son Dakika Spor Portekiz'de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS bir arada! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı         
00:21
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:18
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış         
00:03
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı         
23:52
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı         
23:26
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu         
23:22
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı         
23:15
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi         
23:11
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler         
23:08
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu         
23:03
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu         
22:55
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi         
22:47
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı         
22:30
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi         
21:47
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı         
21:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 05:13:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Portekiz'de TEK MAÇ ve CANLI BAHİS bir arada! iddaa'da oynanması gereken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]