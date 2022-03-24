Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor - Son Dakika
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Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

24.03.2022 18:47

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Porto'nun Ribeira Meydanı'nda maç saatini bekliyor.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, Porto'nun Ribeira Meydanı'nda maç saatini bekliyor.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için Play-Off oynayacak olan A Milli Takım, bu akşam Porto'da Dragao Stadı'nda Portekiz ile karşılaşacak. TSİ 22.45'te oynanacak olan maç için Avrupa'nın farklı ülkelerinden Porto'ya gelen Türk taraftarlar, Ribeira Meydanı'nda toplanmaya başladı. Karşılaşma öncesinde Douro Nehri kenarında zaman geçiren taraftarlar, forma ve bayraklarla Porto'ya renk kattı. Portekiz Süper Ligi ekiplerinden CD Santa Clara Kulübü'nün sahibi İsmail Uzun da taraftarlarla birlikte dev maçı bekleyenler arasındaydı. Belçika, Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok farklı ülkeden maç için Portekiz'e gelen taraftarlar, ay-yıldızlıların turu geçeceği görüşündeler.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor
Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor
Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Portekiz'de Türk taraftarlar maç saatini bekliyor - Son Dakika


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