Bakan Çavuşoğlu, Musul'da şehit olan Nihat Akbaş'ın eşi ve kızını kabul etti

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya, Portekiz, Gomes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Kuzey Makedonya'da - Son Dakika

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