Portekiz için vize başvurusunda bulunan genç bir kadının başvurusu olumsuz sonuçlandı. Haberi öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.
Osmanlı dönemine atıfta bulunan kadının " İzmir'den daha küçük ülke. Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" şeklinde sözleri gündem oldu.
Son Dakika › Sosyal Medya › Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu - Son Dakika
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