Portekiz\'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Bud clifford:

akıl sağlıkı iyi olan insanlar bunun gibi basit dertler için ağlamaz kendini ağlarken videoya çekip paylaşmaz asıl dert bu videoyu milletin izlemesi. otizm down sendromunun zihinsel engel olduğunu biliyorsunuz ama türk olmanın bir çeşit zihinsel engel olduğunu bilmiyorsunuz