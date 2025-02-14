Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu - Son Dakika
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Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Geniş Video İzle

Portekiz'e gitme hayali kuran kadın, vize başvurusunun sonucunun olumsuz olduğunu öğrenince tepkisini sosyal medyadan paylaştığı video ile dile getirdi. Gözyaşlarına boğulan kadının Osmanlı dönemine atıfta bulunarak ''Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım'' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

14.02.2025 17:13
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Portekiz için vize başvurusunda bulunan genç bir kadının başvurusu olumsuz sonuçlandı. Haberi öğrendikten sonra gözyaşlarına boğulan kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"KANUNİ ÇEREZ NİYETİNE FETHEDİYORDU"

Osmanlı dönemine atıfta bulunan kadının " İzmir'den daha küçük ülke. Zamanında Kanuni'nin çerez niyetine fethettiği ülkeye 1 hafta gidebilmek için tüm paramı uçak bileti ve vizeye harcadım" şeklinde sözleri gündem oldu.

Portekiz\'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

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Son Dakika Sosyal Medya Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Gitmek zorunda değilsin. Ülkeyi bu duruma getirenler utansın. 35 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    annnen hacdan geldin havalimanına gelip karşıla desen gelmem der portekize gidemedim diye ağlıyor Türkiyeyi beğenmeyen gidebilir derdi sizin sefası bizim olsun 10 30 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ülkece yastayız.. Gencecik kızın gözünden akan her yaşın hesabı sorulsun.... 22 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    zavallı 17 11 Yanıtla
  • Osman Koca:
    çerez bile pahalı hacı..:))))) 11 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Portekiz'e gideceğine en iyisi bir psikoloğa git abla! 6 6 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Kanuni Portekiz e hiç gitmedi ki fetih için. Ne alaka. 5 7 Yanıtla
  • Recep Bayram:
    Bu dünya yı Allah insanlar için yaratmadım insan yaşadığı dünyayı neden gezemiyor 7 0 Yanıtla
  • Yasin Kurban:
    kesin bi anormallik var hesap hareketlerinde o yüzden vermemişlerdir 0 7 Yanıtla
  • Bud clifford:
    akıl sağlıkı iyi olan insanlar bunun gibi basit dertler için ağlamaz kendini ağlarken videoya çekip paylaşmaz asıl dert bu videoyu milletin izlemesi. otizm down sendromunun zihinsel engel olduğunu biliyorsunuz ama türk olmanın bir çeşit zihinsel engel olduğunu bilmiyorsunuz 4 2 Yanıtla
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