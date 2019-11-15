Son Dakika Haberleri: Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı
Son Dakika Spor Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı - Son Dakika Spor

Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı

6 saat önce

Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımın Litvanya ile oynadığı maçta ağları sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlı fotoğrafıyla paylaştı.

Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı, System.String[]

Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımın Litvanya ile oynadığı maçta ağları sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlı fotoğrafıyla paylaştı.

Federasyonun resmi twitter hesabından, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yı sahasında 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın gollerini atan futbolcuların fotoğraflarını yayımladı.

Oyuncuların gol sevinçlerini gösteren paylaşımlarda, takımın 3. golüne imza atan Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.

UEFA, A Milli Takım oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, olası siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında geçen ay disiplin soruşturması başlatmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı
Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]