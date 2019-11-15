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Portekiz Futbol Federasyonundan asker selamlı gol sevinci paylaşımı
6 saat önce
Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımın Litvanya ile oynadığı maçta ağları sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlı fotoğrafıyla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:08 Kaynak: AA
Portekiz Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımın Litvanya ile oynadığı maçta ağları sarsan Pizzi'nin gol sevincini, asker selamlı fotoğrafıyla paylaştı.
Federasyonun resmi twitter hesabından, B Grubu'nda Portekiz'in Litvanya'yı sahasında 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın gollerini atan futbolcuların fotoğraflarını yayımladı.
Oyuncuların gol sevinçlerini gösteren paylaşımlarda, takımın 3. golüne imza atan Pizzi'nin asker selamı verdiği fotoğrafın kullanılması dikkati çekti.
UEFA, A Milli Takım oyuncularının Arnavutluk ve Fransa maçlarındaki gol sevinçlerinde asker selamı vermesinin ardından, olası siyasi provokasyon iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu hakkında geçen ay disiplin soruşturması başlatmıştı.
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