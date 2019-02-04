Son Dakika Haberleri: Portekiz Guaido'yu "Geçici Devlet Başkanı Olarak" Tanıdı

Portekiz Guaido'yu "Geçici Devlet Başkanı Olarak" Tanıdı

1 saat önce

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz hükümetinin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak resmen tanıdığını açıkladı.

Portekiz Guaido'yu
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz hükümetinin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak resmen tanıdığını açıkladı.

Silva, Lizbon'da düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'da özgür ve adil bir seçim ilan etmek için meşruluğa sahip tek kişi Guaido'dur." ifadelerini kullandı. "Venezuela'daki durum ne iç çatışmayla ne de dış müdahale ile çözülür." diyen Silva, ülkede en kısa sürede demokratik, özgür bir başkanlık seçimi ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, Portekiz'de muhalefette bulunan sistem karşıtı "Sol Blok" partisinin lideri Catarina Martins ise Guaido'nun bazı ülkelerce "geçici devlet başkanı" olarak tanınmasının "ülkeyi kan gölüne dönüştürebileceği" uyarısında bulundu.

Martins, partisinin Venezuela'da ne Nicolas Maduro ne de Juan Guaido'yu desteklediğini, tek çözümü özgür seçime gidilmesi olarak gördüklerini ifade etti.

Avrupa'da bugün art arda yapılan açıklamalarda İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya Venezuela'da Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. İtalyan hükümeti ise koalisyon ortaklarından sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) karşı çıkmasından dolayı Guaido'yu tanıyan bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:11 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Fabio Alves Da Silva, Venezuela, Portekiz, Güncel
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