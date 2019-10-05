Son Dakika Haberleri: Portekiz halkı yarın sandığa gidiyor
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Portekiz halkı yarın sandığa gidiyor

1 saat önce

Portekiz'de yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimler yarın yapılacak.

Portekiz halkı yarın sandığa gidiyor, System.String[]

Portekiz'de yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimler yarın yapılacak.

Ülke genelinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 08.00'de (TSİ 10.00) başlayıp, 19.00'da (TSİ 21.00) sona erecek.

Portekiz'de 230 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini seçmek için yapılacak seçimler öncesi anketler, mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Partiyi (PS) favori gösteriyor.

Son 4 yılda ülkede siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayan PS'nin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalaması zor gözükse de 86 olan milletvekili sayısını 115'e kadar çıkartacağı tahmin ediliyor.

Seçimlere 21 siyasi parti katılırken, bunlardan 6'sının meclise girmesi bekleniyor.

Bu arada, 2015 yılındaki son seçimlerde yüzde 56 oranında olan seçimlere katılımın bu seçimlerde çok fazla değişmesi öngörülmüyor.

Genel seçimlerde güvenliği sağlamak için 8 bin polis görev yapacak.

2015 yılında seçimlerin ardından 230 sandalyeli meclisin milletvekili dağılımı ve oy oranları şu şekilde olmuştu:

Portekiz Cephesi İttifakı 102 (yüzde 36,86), Sosyalist Parti (PS) 86 (yüzde 32,31), Sol Blok (BE) 19 (yüzde 10,19), Komünist Parti (PCP) 17 (yüzde 8,25), Sosyal Demokrat Parti (PSD) 5 (yüzde 1,50), Kişiler-Hayvanlar-Doğa (PAN) 1 (yüzde 1,39).

Eurosondagem şirketinin yayımladığı anket sonuçlarına göre PS 115, PSD 66, BE 19, CDU (PCP ile Yeşiller ittifakı) 14, PP 10, PAN 6 koltuk elde edeceği tahmin gediliyor.

Milletvekili, Portekiz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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