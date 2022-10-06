Çekya'da tarihi anlar! Paşinyan mutlu görünse de Aliyev pek hoşnut değil

Portekiz 'in başkenti Lizbon, ülkenin en çok turist ağırlayan kenti durumunda. Atlantik kıyısındaki kaşifler şehri, meydan, kule, anıt, köprü ve manastırlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

Portekiz, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Portekiz'in başkenti, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı - Son Dakika

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