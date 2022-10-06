Portekiz'in başkenti, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı - Son Dakika
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Portekiz'in başkenti, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı

06.10.2022 10:21

Portekiz'in başkenti Lizbon, ülkenin en çok turist ağırlayan kenti durumunda.

Portekiz'in başkenti Lizbon, ülkenin en çok turist ağırlayan kenti durumunda. Atlantik kıyısındaki kaşifler şehri, meydan, kule, anıt, köprü ve manastırlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Kaynak: AA

Portekiz, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz'in başkenti, tarihi dokusuyla turistlerin ilgi odağı - Son Dakika

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