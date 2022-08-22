VİLA REAL - Portekiz'deki orman yangınları - Son Dakika
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VİLA REAL - Portekiz'deki orman yangınları

22.08.2022 22:11
VİLA REAL - Portekiz'deki orman yangınları

Portekiz'in Vila Real bölgesine bağlı Sao Tome do Castelo beldesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Portekiz'in Vila Real bölgesine bağlı Sao Tome do Castelo beldesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

YORUMLAR
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Fatih'te 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın Fatih'te 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor Portekiz'de 2'si büyük 14 yerde orman yangınları devam ediyor
Kaynak: AA

Portekiz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VİLA REAL - Portekiz'deki orman yangınları - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİLA REAL - Portekiz'deki orman yangınları - Son Dakika
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