Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız

EURO 2016'yı kazanan Ronaldo, bu kez aynı başarıyı tekrar edemedi. 36 yaşındaki star oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nı 5 golle kapattı. Dün akşam Belçika'ya diş geçiremeyen Portekiz, turnuvaya son 16 turunda veda etti. İlk yarıda Thorgan Hazard'ın attığı şık gol, maçın skorunu belirledi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞINA TAKILDI

Ronaldo da maçtan sonra eski takım arkadaşı Courtois'yı tebrik etti. Ronaldo eski arkadaşına esprili şekilde, "Çok şanslısınız ha! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" diye takıldı. Bu anlar Avrupa basınında çok konuşuldu.