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Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız - Son Dakika

Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız

28.06.2021 11:59

Geçtiğimiz gün Belçika'ya 1-0 mağlup olan Portekiz, EURO 2020 defterini son 16 turunda kapattı. Karşılaşmada tek golü kaydeden isim ise ilk yarıda Thorgan Hazard oldu. Portekiz ikinci yarıda 3-4 tane net gol fırsatını kaçırdı. Belçika kalecisi Courtois, Ronaldo'nun da sert frikiğini çıkardı. Maçtan sonra Ronaldo, Courtois'a gidip, "Çok şanslısınız ha! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" ifadelerini kullanarak takıldı.

EURO 2016'yı kazanan Ronaldo, bu kez aynı başarıyı tekrar edemedi. 36 yaşındaki star oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nı 5 golle kapattı. Dün akşam Belçika'ya diş geçiremeyen Portekiz, turnuvaya son 16 turunda veda etti. İlk yarıda Thorgan Hazard'ın attığı şık gol, maçın skorunu belirledi.

Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız ha!

ESKİ TAKIM ARKADAŞINA TAKILDI

Ronaldo da maçtan sonra eski takım arkadaşı Courtois'yı tebrik etti. Ronaldo eski arkadaşına esprili şekilde, "Çok şanslısınız ha! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" diye takıldı. Bu anlar Avrupa basınında çok konuşuldu.

Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız ha!
Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız

Avrupa Şampiyonası, EURO 2016, Portekiz, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız - Son Dakika Spor


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