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Portekiz Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı kısıtlamalar getirdi - Son Dakika

Portekiz Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı kısıtlamalar getirdi

26.11.2021 15:03
Portekiz Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı kısıtlamalar getirdi

Portekiz hükümeti, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı bazı kısıtlamaları içeren ek önlemler aldı.

Portekiz hükümeti, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı bazı kısıtlamaları içeren ek önlemler aldı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren hava yoluyla ülkeye giriş yapan herkesten aşı sertifikasının yanı sıra negatif sonuçlu PCR testi talep edileceğini, bar, restoran, otel, jimnastik salonu, konser veya toplu aktivitelere girişlerde aşı sertifikası zorunluluğu getirileceğini duyurdu.

Costa ayrıca, Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından 2-9 Ocak tarihlerinde bar, restoran ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağını, evden çalışmanın zorunlu tutulacağını ve okulların açılışının bir hafta erteleneceğini açıkladı.

Costa, "Kovid-19'da Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi durumda olsak da istediğimiz düzeyde değiliz. Bu yüzden yeni önlemleri almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kovid-19 önlemlerine uymayanlara 20 bin avroya kadar para cezası verecek Portekiz hükümeti, ülkede sokağa çıkma, spor yapma ve alışverişe yönelik hiçbir kısıtlama getirmeyecek.

Portekiz'deki Kovid-19 salgınında Avusturya, Almanya ve Belçika'daki gibi yeni vaka ve ölüm sayıları çok yüksek seviyelerde bulunmasa da artışlar gözleniyor.

Ülkede günlük yeni vaka sayıları 3 bine ulaşırken her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka ortalaması da 251'e çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portekiz Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı kısıtlamalar getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı kısıtlamalar getirdi - Son Dakika
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