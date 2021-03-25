Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak - Son Dakika

Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak

25.03.2021 10:55
Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak, System.String[]

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Portekiz ile 2012 yılından bu yana ekonomik, siyasi, savunma ve kültür alanlarında imzalanan anlaşmalarla dış ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve bu rakamı...

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Portekiz ile 2012 yılından bu yana ekonomik, siyasi, savunma ve kültür alanlarında imzalanan anlaşmalarla dış ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve bu rakamı 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" dedi.

Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Konsolosluk Bölümü Başkanı Joao Poulo Britto'yla Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Baran, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemeleri ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Portekiz Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı başta olmak üzere Portekizli yetkililerin, Türkiye'nin demokratik kurumlarını destekleyen mesajlar vermeleri nedeniyle Büyükelçi'ye teşekkür etti. Büyükelçi Leitao da konuşmasında, pandemiye rağmen Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaretin devam ettiğini, ilerletmek ve geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını, bu rakam içerisinde Ankara'nın payının çok gerilerde olduğunu ifade eden Baran, "Hem Türkiye hem Ankara ile ülkeniz arasındaki ticaret hacmini daha yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu rakamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda 5 milyar dolar seviyesine yükseltmek için, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, Ankara'dan yurtdışına direkt uçuşların sayısının artması için çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda Lizbon'a da direkt uçuş talebinde bulunacaklarını kaydetti.

Ankara'nın ticarette öne çıkan yönleri hakkında da bilgi veren Baran, yenilenebilir enerji, maden, sağlık ve turizm alanlarında işbirliği yapılabileceğini belirtti.

Portekiz'in AB Dönem Başkanlığı hakkında bilgi veren Leitao, Portekiz'in Almanya'nın Dönem Başkanlığı döneminde yürürlüğe koyduğu Dijital Ekonomi ve Yeşil Ekonomi projelerini tamamlama gayreti içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini değerlendiren Büyükelçi, "Türkiye'nin bir gün AB üyesi olacağına inancımız yüksek. Avrupa Birliği içerisinde iki temel görüş var. Biri AB'nin doğuya doğru genişlemesi gerektiği, diğeri de daha güneye doğru genişlemesi gerektiğine dair. Portekiz de ikinci gruba dahil ve Türkiye'yi güneydeki komşularımızdan biri olarak değerlendiriyoruz ve Türkiye'nin de aramızda olması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Büyükelçi, Türkiye ile Portekiz arasında birçok alanda ticari konuların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabileceğini belirterek, Portekiz'in güçlü olduğu rüzgar enerjisi alanında da işbirliğinin mümkün olduğunu dile getirdi. Bilişim sektörüne önem verdiklerini anlatan Büyükelçi Leitao, bu alanda start-up'lara destek verdiklerini, Türkiye'den de start-up kurmak isteyen gençlerin Portekiz'e başvurabileceğini ifade etti. - ANKARA

Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak
Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak
Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak
Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak

Portekiz, Türkiye, Ankara, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Portekiz'le hedef dış ticaret hacmini 5 milyar dolar'a çıkarmak - Son Dakika Ekonomi


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