Portekiz Lig Kupası Penaltılarla Sporting Lizbon'un
1 saat önce
Portekiz Lig Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda Porto'yu 3-1 yenen Sporting Lizbon kazandı.
Portekiz
Lig Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda Porto
'yu 3-1 yenen Sporting Lizbon
kazandı.
Braga Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Porto, 79'uncu dakikada Fernando Andrade'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporting Lizbon, karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakemin VAR sistemine bakarak verdiği kararla penaltı kazandı. 90+2'nci dakikada topun başına geçen Bas Dost
, skoru eşitleyen golü attı. Maçın normal süresi 1-1 sona erince, kural gereği uzatma dakikaları oynanmayıp kupanın sahibini belirlemek için direkt penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında 3-1'lik üstünlük elde eden Sporting Lizbon, art arda 2'nci kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvayı 7 kezle en çok kazanan takım Benfica
oldu.
Portekiz liginde lider olan Porto ise 3'üncü kez oynadığı finalden de eli boş ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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