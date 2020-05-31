Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor! Karşılaşmalar S Sport2 ekranlarında ve S Sport Plus'ta! - Son Dakika

Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor! Karşılaşmalar S Sport2 ekranlarında ve S Sport Plus'ta!

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen futbol ligleri teker teker geri dönmeyi başladı.

Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor! Karşılaşmalar S Sport2 ekranlarında ve S Sport Plus'ta!, System.String[]

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen futbol ligleri teker teker geri dönmeyi başladı. Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında yer alan Bundesliga'nın (Almanya Ligi) ardından Danimarka Süper Ligi ve Portekiz Süper Ligi de Haziran'da futbolseverlerle buluşacağını duyurdu.


2019-20 sezonunda 24 haftası oynanan Portekiz Ligi'nde; Porto 60 puanla rakibinin 1 puan önünde lider durumda bulunurken, son şampiyon Benfica'da 59 puanla ikinci sırada takip ediyordu. Braga'nın 46 puan ile üçüncü sırada olduğu ligde, dördüncü sırada 42 puan ile Sporting CP yer alıyor.


4 Haziran Perşembe günü saat 21: 15'te şampiyonluk adayı Benfica, Tondela'yı evinde ağırlayacak. Aynı gün saat 23: 15'te ise V.Guimaraes ile Sporting Lisbon karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek.


Portekiz Süper Ligi karşılaşmaları 4 Haziran'dan itibaren S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek.


S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal'da sporseverlerle buluşuyor.


Danimarka Ligi 1 Haziran'da S Sport ve S Sport Plus'ta Başlıyor


2019-20 sezonunda Danimarka Süper Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda 62 puanla FC Midtjylland yer alırken, hemen arkasında 50 puanla FC Copenhagen bulunuyor.


Şampiyonluk adayı FC Midtjylland-AC Horsens ile 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de karşı karşıya geliyor. Süper Ligde ikinci sırada yer alan FC Copenhagen ise 7 Haziran Pazar günü saat 18: 00'de Randers FC ile mücadele edecek.


Seyircisiz oynanacak karşılaşmalar Türkiye'de S Sport ekranlarında ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.


S Sport, Digiturk 85. kanal, D-Smart 78. kanal TV + 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal, Kablo TV 240. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanalda sporseverlerle buluşuyor.


S Sport Plus hakkında


Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, Portekiz, Hollanda Ligi'nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus'ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.


Ayrıca "Tekrar İzle" özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. "Önemli Anlar" özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.


Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus'ta, " Çoklu İzleme" özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus'un kota dostu özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol edebiliyorlar.


Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.


Google Chromecast'in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus çok yakında farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak.


Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.


Portekiz, TV, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:40 

Son Dakika Spor Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor! Karşılaşmalar S Sport2 ekranlarında ve S Sport Plus'ta! - Son Dakika Spor
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