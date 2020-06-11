Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor! Belenenses bu akşam da kazanırsa iddaa'da...

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BELENENSES - V. GUIMARAES



Aves deplasmanında 2-0 kazanarak salgın dönüşünü 3 puanla yapan Belenenses'te 5 isim bu akşam forma giyemeyebilir, bu 5 ismin 2'si kesin yok!



Stoper Tomas Ribeiro ve sol tarafı emanet ettikleri Francisco Varela'nın sakatlıkları devam ederken; bu sezon hiç/çok ortalarda göremediğimiz Eduardo Kau, Ricardo Ferreira ile Diogo Calila'nın durumları şüpheli...



Nilton ve Silvestre Varela'nın oluşturduğu sol kanat Aves karşısında iyi işledi, TD Armando Gonçalves Teixeira - namıdiğer Petit o düzeni kolay kolay bozmaz. Hemen hemen her toplantıda dile getirdiği 3 değişiklikten 5 değişikliğe dönüş de gerçekleşti, maçın ikinci yarısında hamlelerini yapacaktır.



Vitoria Guimaraes ise Sporting karşısında 2 kere geriden geldi ama son 15 dakikayı 10 kişi oynayınca 1 puana razı oldu. Çift sarı kartla oyundan atılan Joseph Amoah takımını bu deplasmanda yalnız bırakacak.



Amoah'ın yerine TD Ivo Vieira'nın Lucas Evangelista ile maça başlaması bekleniyor.



Douglas yediği 2 golde de hatalıydı ama eldivenleri bırakmaz, stoper ikilisi de Valerii Bondarenko ve Frederico Venancio olarak devam eder, Pedro Henrique'nin durumu şüpheli...



Guimaraes ligdeki son 3 deplasman maçını kazandı!



Belenenses ligdeki son 4 maçında kalesini gole kapattı!



İki takım arasında oynanan son 2 maçı ise 5'er gollü galibiyetlerle kazanan Guimaraes oldu.



%28'lik kesim Sporting maçında karakterli bir oyun ortaya koyan deplasman ekibine güveniyor...



Portekiz'in tarihine geçen anlardan biri! Eder, şampiyonluğu getiriyor...











