Portekiz Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Türkiye'yi konuk edecek Portekiz Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Dragao Stadı'nda teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Koşu ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Portekiz'de kadrodan çıkarılan Pepe, Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes'in yerine aday kadroya dahil edilen Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa da antrenmanda yer aldı.

Dragao Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.