Portekiz Milli Günü İzmir'de kutlandı

Portekiz
Milli Günü, İzmir
'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Portekiz'in Ankara
Büyükelçisi Paula Leal da Silva
, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
'ndeki resepsiyonda yaptığı konuşmada, Portekiz Milli Günü'nü İzmir'de kutlamaktan onur duyduklarını söyledi.
İzmir'in çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını kaydeden Silva, şöyle devam etti:
"Bu şehirde din, kültür, sanat, bilim ve tarihin köklerini görüyoruz. İzmir aynı zamanda geleceği görebildiğimiz modern bir şehir. Portekiz Milli Günü'nde Portekiz'in 900. yılını kutluyoruz. Bu aynı zamanda Portekizce için de bir onurdur. Aslında, Avrupa
'nın en eski uluslarından biri olmamız gerçeği Portekizlilerin diğer insanları, gerçeklikleri, çevreyi daha iyi kavramamızı sağlıyor."
Silva, Portekiz'in düştüğü ekonomik krizden çıkmayı başardığını belirterek, "Gayrisafi milli hasılamız yüzde 7 büyüme oranı kaydetti ki, bu Avrupa Birliği
ortalamasının üstündedir. Ayrıca Portekiz olarak Uluslar Ligi'ndeki son zaferimizle de gurur duyuyoruz." dedi. Türkiye
ile Portekiz arasındaki ilişkilerin her alanda çok verimli olduğunu kaydeden Silva, şunları kaydetti:
"Buna rağmen hala yapacak çok şeyimiz var. Özellikle ticaret ve ekonomi alanında. Portekiz bugünlerde tekstil, madencilik, çimento gibi önemli Türk yatırımlarına ev sahipliği yapmaktadır. Önemli Türk firmaları Oyak, Transitex-Yilport gibi ülkemizin ekonomisinde önemli bir varlığa sahipler. Ayrıca Portekiz Türkiye'ye yenilenebilir enerji, yüksek kalite kağıt, inşaat ve mühendislik gibi konularda yatırım yapmaktadır."
Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini vurguladı.
Yiğitbaşı, "İş birliklerinin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel olarak yeni kapılar açacaktır. Türk ve Portekiz insanının sahip olduğu Akdeniz
sıcaklığı, ilişkileri geliştirmede en büyük avantajdır." ifadesini kullandı.
Konser
Resepsiyonun ardından 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında düzenlenen konserde, hislerini ifade etmenin ve bunları dinleyicilerle paylaşmanın en iyi yolunun Portekiz müziği "fado" olduğunu belirten sanatçı Ana Lains, son albümü "Portucalis"den eserler sundu.
Lains'e piyanoda Paulo Loureiro, Portekiz gitarda Bruno Chaveiro, akordeonda Carlos Lopes, davulda Joao Coelho ve basta Hugo
Ganhao eşilik etti.