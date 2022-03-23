SPOR Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final - Son Dakika
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SPOR Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final

23.03.2022 16:09

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final"Portekiz'e büyük bir mutluluk yaşatacağız""Türkiye'nin çok iyi futbolcuları var""Takıma çağırılan oyuncuların hepsi tecrübeli"Kaan ÜLKER / PORTEKİZ,(DHA)Portekiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye A...

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final

"Portekiz'e büyük bir mutluluk yaşatacağız"

" Türkiye'nin çok iyi futbolcuları var"

"Takıma çağırılan oyuncuların hepsi tecrübeli"

Kaan ÜLKER/ PORTEKİZ,(DHA)

Portekiz A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finali mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEK KONSANTRASYONLA TÜRKİYE MAÇINA HAZIRIZ"

Tecrübeli teknik adam, takımdaki geleceğinin değil, maçın önemli olduğunu dile getirirken, "Geleceğim hakkında değil oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun için yüksek konsantrasyona sahibiz ve hazırız. Buraya gelene kadar sürekli çalıştık, elimizden geleni yaptık. İsteğimiz Dünya Kupası'na katılabilmek. Şu an Türkiye maçına odaklandık" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN FİNAL"

Türkiye ile final maçı oynayacaklarını söyleyen Santos, "Yarın bizim için bir final. Son maçımızda kaybetmemize rağmen, gerekeni sahada vermemize rağmen yarınki maç için pozitif düşünüyoruz" dedi.

"TAKIMA ÇAĞIRILAN OYUNCULARIN HEPSİ TECRÜBELİ"

Takımda eksik oyuncular olmasına rağmen, takımdaki isimlere güvendiğini belirten Santos, "Ruben Dias, Ruben Neves fark etmez. Çağırdığım oyuncularımın hepsi tecrübeye sahip. Onların hepsi 11 milyon için oynayacak. Verebileceğimizin en iyisini sahada vereceğiz. Futbolcuların güvensizlik gibi bir durumu yok. Milli takıma bugüne kadar yardımcı oldukları gibi yarın da yardımcı olacaklar" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇOK İYİ FUTBOLCULARI VAR"

Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu söyleyen 67 yaşındaki teknik direktör, "Bunu futbolcular belirleyecek. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da oynayan futbolcuları var. Türk futbolu harika bir yere sahip. Çok kaliteli ve yaratıcılar. Gerçekten agresif yapıya sahipler. Kalpten oynuyorlar. Doğal olarak kendi halkları, aileleri için oynayacaklar. Önemli olan oyun. Irkı, dili, dini önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü, dayanıklı ve yetenekli olmalıyız. Türkiye'nin çok iyi futbolcuları bulunuyor. Sonucu belirlemeye yönelik Türkiye'nin çok değerli futbolcuları var" açıklamasında bulundu.

"YARINKİ OYUN GİT-GEL ŞEKLİNDE OLACAK"

Maç için 11'ini hemen hemen kurduğunu söyleyen Santos, "Yarınki oyun git-gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları ise negatif olabilir. Oyuncular Dragao Stadı'nda ellerinden geleni yapacaklar. 11'im aşağı yukarı belli. Bazı ufak tefek şüphelerim var. Maça 24 saat var ve bir şeyler değişebilir" dedi.

"PORTEKİZ'E BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞATACAĞIZ"

Sırbistan'a kaybettikleri son maçı da değerlendiren Santos, "Kötü oynadık ve iyi oynayabilseydik şu an da burada olmayacaktık. Daha önce de söyledim. Geriye dönerek aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok. Yarınki oyunu düşüneceğiz. Maksimum kalitemizi göstererek yeneceğiz. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Portekiz'e büyük bir mutluluk yaşatacağız" diye konuştu.

SPOR Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final
SPOR Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final
SPOR Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final
SPOR Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Santos: Bizim için final

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Kaynak: DHA

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