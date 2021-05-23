Portekiz Rallisi'ni Elfyn Evans kazandı

WRC'nin 5. ayağı, 3-6 Haziran tarihlerinde İtalya 'da düzenlenecek.

Ogier, 4 yarış sonunda topladığı 79 puanla pilotlar klasmanında zirvedeki yerini korudu. Elfyn Evans 77 puanla ikinci, Thierry Neuville ise 57 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Hyundai takımının İspanyol pilotu Dani Sordo 28.3 saniye geride ikinci, Evans'ın takım arkadaşı Fransız Sebastian Ogier 55.3 saniye arkada üçüncü oldu.

Şampiyonanın 20 etaptan oluşan 4. ayağını, 3 saat 38 dakika 26.2 saniyede tamamlayan Büyük Britanyalı sürücü, bu sezonki ilk zaferini elde etti.

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz 'de düzenlenen 4. ayağını, Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

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