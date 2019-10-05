Son Dakika Haberleri: Portekiz seçime gidiyor: Sandıktan yeniden siyasi ve ekonomik istikrar çıkacak mı?
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Portekiz seçime gidiyor: Sandıktan yeniden siyasi ve ekonomik istikrar çıkacak mı?

44 dakika önce

Portekiz pazar günü sandık başına gidiyor. 9,6 milyon seçmenin katılacağı oylamada azınlık hükümetinin başbakanı ve Sosyalist Parti lideri Antonio Costa'nın seçimleri açık ara kazanacağı tahmin ediliyor.

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Portekiz pazar günü sandık başına gidiyor. 9,6 milyon seçmenin katılacağı oylamada azınlık hükümetinin başbakanı ve Sosyalist Parti lideri Antonio Costa'nın seçimleri açık ara kazanacağı tahmin ediliyor.


Son kamuoyu yoklamalarına göre oyların neredeyse yüzde 50'sini alması beklenen politikacı, seçim kampanyalarında komşu ülke İspanya'daki siyasi istikrarsızlığa işaret ederek, Portekizlilerin aynı hataya düşmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Sosyalist Parti, Portekiz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:01 
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