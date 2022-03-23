Jose Fonte: "Yarın büyük bir final olacak" - Son Dakika
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Jose Fonte: "Yarın büyük bir final olacak"

23.03.2022 16:25

Portekizli futbolcu Jose Fonte, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde karşılaşacakları Türkiye maçı ve Lille'den takım arkadaşları hakkında, "Yarın Burak Yılmaz ile aramızda hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak.

Portekizli futbolcu Jose Fonte, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde karşılaşacakları Türkiye maçı ve Lille'den takım arkadaşları hakkında, "Yarın Burak Yılmaz ile aramızda hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Tamamen büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyon içerisinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off yarı finalinde Portekiz ile Türkiye yarın TSİ 22.45'te karşılaşacak. Maç öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Portekizli milli futbolcu Jose Fonte, önemli karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktardı. Fonte, "Önemli bir durum, bütün ailemizin, Portekiz halkının önünde oynamaktan gurur duyacağız" diye konuştu.

"MAKSİMUM KONSANTRASYON İÇERİSİNDE OYNAYACAĞIZ"

Lille'den takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'e karşı bu kez rakip olacak olan Fonte, "Burak eminim ki çok iyi bir şekilde kendi ekibini savunacak. Ben de aynı şekilde takımım için oynayacağım. Yarın ikimizin arasında hiçbir şekilde arkadaşlık olmayacak. Tamamen büyük bir final olacak. Maksimum konsantrasyon içerisinde olup Burak ve ekibine karşı oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÜLKE ARKAMIZDA OLACAK"

İlk kez milli takıma çağrılan futbolcularla ilgili de konuşan Fonte, "Bütün oyuncular gibi ben de çağırılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlk defa çağrıldığı için Djalo gurur duyuyor, çok mutlu ve en iyisini vereceğine inanıyorum. Pepe bizim için çok önemli bir oyuncu. Bizim için, milli takım için her zaman hazır bir oyuncuydu ama eminim ki yarın dışarıdan bize en büyük desteği verecek. Santos çağırdıysa eminim ki yeterli kaliteye sahiptir. Çok zor bir oyun bizi bekliyor. Karşımızdaki rakibimiz eminim ki maksimumunu verecek. Biz de onlarla aynı şekilde mücadele edeceğiz veya onlardan daha iyi olacağız. Bunun için, milli takım aşkı için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Thiago Djalo, çok sakin bir oyuncu, eminim onlara göre daha yaşlıyız ve tecrübeliyiz ama o da elinden geleni yapacak, takımımıza elinden gelen desteği verecektir. Bütün ülke, bütün oyuncular, herkes arkamızda olacak" şeklinde konuştu.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Jose Fonte: Yarın büyük bir final olacak
Jose Fonte: Yarın büyük bir final olacak
Jose Fonte: Yarın büyük bir final olacak

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Kaynak: İHA

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