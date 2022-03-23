Stefan Kuntz: "Harika oyuncularımız var" - Son Dakika
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Stefan Kuntz: "Harika oyuncularımız var"

23.03.2022 22:33

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada, kadroda harika oyunculara sahip olduklarını ve turu geçmek istediklerini söyleyerek takımın yarın sahada aktif bir oyun sergileyeceğini belirtti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada, kadroda harika oyunculara sahip olduklarını ve turu geçmek istediklerini söyleyerek takımın yarın sahada aktif bir oyun sergileyeceğini belirtti.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra geleceğe yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Alman teknik adam, "Göreve geldikten sonra içinde bulunduğumuz eleme maçlarına ilaveten geleceğe dönük neler yapabileceğimizi gözlemliyoruz, rakiplere de bakıyoruz. Rakibin durumuna göre pozisyon alıyoruz. Rakibin harika oyuncuları var, bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor. Maç planımızın doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Yarın sahada aktif olacağız, rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek. Bunun üzerine çalışacağız" dedi. Portekiz'in son dakika golüyle Sırbistan'a mağlup olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Kuntz, "Bahsettiğiniz maçı düşündüğünüz zaman futbol için uzun bir süre geçti. Üzerinden zaman geçti, futbolda günlük düşünmek gerek. Futbolda biraz da şans gerek. Tüm oyuncuların aynı anda iyi oynaması gerek. Fernando Santos 8 yıldır Portekiz'de görev yapıyor, benim daha 8 ayım olmadı. Ben de böyle bir şey başarmak isterim hoca olarak. Kendisi çok deneyimli bir hoca. Takımı nasıl yöneteceğini, böyle durumlardan nasıl çıkacağını bilen birisi. Geçmişle çok fazla yaşamadığımı, bugüne bakmak istediğimi biliyorsunuz" açıklamasını yaptı.

"DAYANIKLI BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUM"

A Milli Takım'ın zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım olması için çalıştıklarını söyleyen Kuntz, "Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna iniyorum. Tek ayaklı maç oynanacak. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacaklar. Hepsi harika kariyeri olan oyuncular. Savunmacılarımızın da bu zorlu mücadeleye hazır olduğuna inanıyorum" dedi. Portekiz'de Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ruben Neves ve kaleci Anthoni Lopes'in yokluklarının A Milli Takım için avantaj olduğunu düşünmediğini söyleyen Alman teknik adam, "Almanya Ümit Mili Takımı Teknik Direktörü olarak Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'le final oynadım. Ne kadar maça tutunduklarını biliyorum. Bir oyuncu oynamıyor formda olan, onların yerine oynanan oyuncular daha iyi performans gösterebiliyor. O yüzden kesinlikle Portekiz'de 3 oyuncunun olmaması bizim için avantaj değildir diye düşünüyorum" dedi. Kuntz, maçın penaltılara gitme ihtimaline karşın, oyunculara penaltı çalıştırıp çalıştırmadığı sorusuna ise "Hayır bunu oyunculara bırakacağım. Takdir edersiniz ki seri penaltı atışlarında yaşanan stresin benzeri olmayacaktır" diye konuştu. Stefan Kuntz son olarak Merih'in eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynayacağı için mutlu olduğunu ifade ederken, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un da Hakan Çalhanoğlu hakkındaki olumlu yorumları için "Kendisine katılıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var
Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var
Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var
Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var
Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var
Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var
Stefan Kuntz: Harika oyuncularımız var

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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