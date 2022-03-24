Portekiz, Türkiye maçına doğru - Son Dakika
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Portekiz, Türkiye maçına doğru

24.03.2022 21:19

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma öncesinde stat çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Maçın başlamasına yakın stat çevresine gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Davul ekibinin şovunu futbolseverler büyük bir ilgiyle takip etti. Türk taraftarlar da büyük bir coşkuyla stat çevresinde tezahüratlarını yaptı.

Dragao Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Portekiz, Türkiye maçına doğru
Portekiz, Türkiye maçına doğru
Portekiz, Türkiye maçına doğru

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Portekiz-Türkiye maçına doğru - Burak Yılmaz Portekiz-Türkiye maçına doğru - Burak Yılmaz Portekiz Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır Portekiz Milli Futbol Takımı, Türkiye maçına hazır

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portekiz, Türkiye maçına doğru - Son Dakika


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