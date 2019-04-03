Son Dakika Haberleri: Portekiz Uçağının Finlandiya Hava Sahasını İhlal Etmesi

Portekiz Uçağının Finlandiya Hava Sahasını İhlal Etmesi

1 saat önce

Portekiz, hava kuvvetlerine ait bir keşif uçağının, Finlandiya'nın hava sahasını yanlışlıkla ihlal ettiğini bildirdi.

Portekiz Uçağının Finlandiya Hava Sahasını İhlal Etmesi, System.String[]
Portekiz, hava kuvvetlerine ait bir keşif uçağının, Finlandiya'nın hava sahasını yanlışlıkla ihlal ettiğini bildirdi.

Portekiz Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, keşif uçaklarından birinin, Finlandiya hava sahasına izinsiz olarak "yanlışlıkla" girdiği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi günü, Baltık Denizi'ndeki NATO devriye uçuşlarına katılan, halihazırda Polonya'da konuşlu P-3 Orion tipi uçağın, Finlandiya hava sahasında kasıt olmadan yaklaşık 500 metre uçtuğu ifade edildi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Niina Hyrsky, dün Portekiz casus uçağının, önceki gün sabah başkent Helsinki'nin güneybatısında Finlandiya'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.


Hyrsky, konunun Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından soruşturulduğunu belirtmişti.


Portekiz Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Manuel da Costa da Finlandiyalı yetkililerin ihlale ilişkin Portekiz'i bilgilendirdiğini ve konuyla ilgili inceleme başlattığını söylemişti.

Portekiz bir NATO üyesi ama Finlandiya değil ancak iki ülke de geçmişte ortak askeri tatbikatlarda yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:41 Kaynak: AA

Polonya, Baltık Denizi, Portekiz, Finlandiya, Güncel
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