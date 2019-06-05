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Portekiz Uluslar Ligi Yarı Finaline Bir Bakış

37 dakika önce

Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz'in İsviçre Ligi'ne karşı yarı finalde olmasını bekliyor. Bernardo Silva, Portekiz'in kendi taraftarlarının önünde başarılı olma isteğini tartışıyor.

Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz'in İsviçre Ligi'ne karşı yarı finalde olmasını bekliyor. Bernardo Silva, Portekiz'in kendi taraftarlarının önünde başarılı olma isteğini tartışıyor.
Portekiz Uluslar Ligi Yarı Finaline Bir Bakış
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
İsviçre, Fernando Santos, Portekiz, Spor
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