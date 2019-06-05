Portekiz Uluslar Ligi Yarı Finaline Bir Bakış
37 dakika önce
Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz'in İsviçre Ligi'ne karşı yarı finalde olmasını bekliyor. Bernardo Silva, Portekiz'in kendi taraftarlarının önünde başarılı olma isteğini tartışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
Teknik direktör Fernando Santos
, Portekiz
'in İsviçre
Ligi'ne karşı yarı finalde olmasını bekliyor. Bernardo Silva
, Portekiz'in kendi taraftarlarının önünde başarılı olma isteğini tartışıyor.
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