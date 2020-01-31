Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak? - Son Dakika Spor

Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

26 dakika önce

Angers ile Rennes arasında oynanan ve deplasman ekibinin 5-4 yendiği Fransa Kupası maçında Angers'in 4. golünü atan Mathias Pereira Lage, gol sevincinde asker selamı verdi. Bu sevinç sonrası, asker selamı verdiği için A Milli Takımımıza kınama cezası veren UEFA'nın 23 yaşındaki oyuncu ve kulübüne ceza verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Fransa Kupası son 16 turunda Angers, sahasında Rennes'i konuk etti. Mücadele'yi 5-4 kazanan Rennes adını çeyrek finale yazdırdı. 105. dakikada Angers'in 4. golünü kaydeden Mathias Pereira Lage, attığı golden sonra asker selamı verdi.

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Bu sevinç akıllara milli oyuncularımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında attıkları golden sonra asker selamı vermesini getirdi. UEFA, asker selamı nedeniyle milli takımımıza kınama cezası vermişti. UEFA'nın Angers ve 23 yaşındaki oyuncuya ceza verip vermeyeceği merak ediliyor.

Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?
Fransa, Angers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:34 
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