Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Tottenham'dan da kovuldu

Avrupa futbolunda iki gündür kaos bitmiyor. Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından Mourinho'nun da Tottenham'dan gönderildiği haberi gündemi salladı. İngiltere Premier Lig'de ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e elenerek erken bir veda yapan Tottenham, Portekizli teknik adam ile yolları ayırdı. Tottenham'daki birçok futbolcu, Mourinho ile çalışmaktan memnun değildi.

HER ÜÇ YILDA BİR GÖREVDEN ALINDI

Jose Mourinho, çalıştığı son üç kulüpte de başladığı sezonu tamamlayamadan ayrıldı. 2015'te Chelsea, 2018'de Manchester United ve bu yıl Tottenham'da sezon bitmeden Mourinho gönderildi. Portekizli hoca, modern futbola ayak uyduramadığı ve oyuncularla iletişimde geriye gittiği gerekçesiyle eleştiriliyor.