Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu şüpheli - Son Dakika
Son Dakika Spor Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu şüpheli - Son Dakika Spor

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu şüpheli

48 dakika önce

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs test sonucu şüpheli, System.String[]

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ancak durumun kesinleşmesi için ikinci sonucun beklendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı. Jorge Jesus haricinde kimsede virüse rastlanmadı fakat 65 yaşındaki teknik adamın test sonucu "zayıf ya da kesin olmayan" pozitif çıktı.

Sağlık ekibinin gözetimindeki Jesus'un durumunu teyit etmek için ikinci test sonucunun beklendiği belirtildi.

Hem A takım hem de genç takımların antrenmanlarına, en az bir haftalığına ara verildiği de ifade edildi.

Portekizli çalıştırıcı daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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