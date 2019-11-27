Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül

Portekiz merkezli Champalimaud Vakfı kanserle mücadele için yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarını teşvik etmek için her yıl 1 milyon euroluk ödül vereceğini duyurdu.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki en büyük ikinci ölüm sebebi olan kanser hastalığı nedeniyle 2018 yılında 9,6 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.