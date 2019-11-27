Son Dakika Haberleri: Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül
Son Dakika Dünya Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül - Son Dakika Dünya

Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül

6 saat önce

Portekizli vakıf dünyanın en büyük kanser araştırmaları ödülünü başlattı

Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül, System.String[]

Portekiz merkezli Champalimaud Vakfı kanserle mücadele için yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarını teşvik etmek için her yıl 1 milyon euroluk ödül vereceğini duyurdu.


Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki en büyük ikinci ölüm sebebi olan kanser hastalığı nedeniyle 2018 yılında 9,6 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Portekiz, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:11 
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