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Portekizli vakıftan kanser araştırmalarına 1 milyon euroluk ödül
6 saat önce
Portekizli vakıf dünyanın en büyük kanser araştırmaları ödülünü başlattı
Portekiz merkezli Champalimaud Vakfı kanserle mücadele için yürütülen araştırma ve klinik uygulamalarını teşvik etmek için her yıl 1 milyon euroluk ödül vereceğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki en büyük ikinci ölüm sebebi olan kanser hastalığı nedeniyle 2018 yılında 9,6 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:11
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