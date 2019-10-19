Son Dakika Haberleri: Portekizliler duyurdu, taraftarlar Instagram'a koştu!
Son Dakika Spor Portekizliler duyurdu, taraftarlar Instagram'a koştu!

Portekizliler duyurdu, taraftarlar Instagram'a koştu!

1 saat önce

Galatasaray scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği ve tecrübeli teknik direktörün 'alınsın' raporu verdiği Joao Mario, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Portekizliler duyurdu, taraftarlar Instagram'a koştu!, System.String[]

Galatasaray scout ekibinin Fatih Terim'e önerdiği ve tecrübeli teknik direktörün 'alınsın' raporu verdiği Joao Mario, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.


Portekiz'in O Jogo gazetesi, Galatasaray'ın Porto forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini doğruladı ve Galatasaray scout ekibinin geniş bir inceleme yaptığını belirtti.


"COME TO GALATASARAY"


Bunun ardından Galatasaray taraftarları, genç futbolcunun Instagram'ına akın etti. Taraftarlar, Mario'nun fotoğraflarının altına "Come to Galatasaray" mesajlarında bulundu.


Futbolcunun, gelen bu ilgi üzerine şaşırdığı ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini bu şekilde öğrendiği kaydedildi.

Galatasaray, Fatih Terim, Instagram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:41 
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