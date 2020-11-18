Portföy yatırımları 9 ayda yüzde 21.7 azaldı

Türkiye'de portföy yatırımları, Eylül sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 21.7 azalarak 103.9 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin;

hisse senedi stoku yüzde 37.3 azalışla 20.4 milyar dolara,devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 63.1 azalışla 5.7 milyar dolara,Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 7.0 azalışla 45.8 milyar dolara geriledi.Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 0.6 artarak 304.2 milyar dolara yükseldi.Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı da aynı dönemde, yüzde 5.1 azalarak 33 milyara gerilerken, TL mevduatı yüzde 8.7 artarak 14.8 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bankaların toplam kredi stoku yüzde 6.6 azalarak 64 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 4.2 azalarak 93 milyar dolara geriledi.