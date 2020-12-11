Portföy yatırımlarında net giriş 2.9 milyar dolar

Türkiye'ye, Ekim ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar düzeyinde kalırken, portföy yatırımlarındaki net giriş 2 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 270 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 50 milyon dolar ve 650 milyon dolar net borçlanma yapmışken, genel hükümet 2 milyar 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları net 3 milyar 121 milyon dolar azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları net 432 milyon dolar arttı.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve genel hükümet sırasıyla 1 milyar 995 milyon dolar ve 52 milyon dolar net geri ödeme yaparken, diğer sektörler net 534 milyon dolar kullandı.

Bu dönemde resmi rezervler net 4 milyar 183 milyon dolar arttı.