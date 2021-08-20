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Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 445 milyar TL'yi aştı - Son Dakika

Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 445 milyar TL'yi aştı

20.08.2021 09:20
Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 445 milyar TL'yi aştı, System.String[]

Portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bir yılda yüzde 28 büyüyerek 445,6 milyar liraya çıktı.

Portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bir yılda yüzde 28 büyüyerek 445,6 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı haziran ayı özet verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın haziran sonu itibarıyla 347,7 milyar lira olan portföy büyüklüğü, yüzde 28 artarak bu yılın haziran sonunda 445,6 milyar liraya ulaştı.

2021 yılının ilk altı ayı itibarıyla bakıldığında ise sektör tarafından yönetilen portföydeki büyümenin hızlandığı dikkati çekiyor. TSPB verilerine göre, 2020 yıl sonu itibariyle 364,6 milyar lira olan portföylerin toplamı, yılın ilk altı ayında yatırım fonlarındaki hızlı büyümenin de etkisiyle yüzde 22 artış gösterdi.

Verilere göre, 395'i emeklilik, 808'i ise menkul kıymet olmak üzere toplam 1.203 yatırım fonu portföy yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor. Portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yönetim hizmeti verdiği gerçek veya tüzel yatırımcı sayısı ise 3 bin 780'e çıktı. Portföy yönetim şirketlerince yönetilen ve haziran sonu itibarıyla 445,6 milyar TL'ye ulaşan toplam portföyün; 395,4 milyar lirası kolektif, 51,2 milyar lirası ise gerçek ve tüzel kişilerin bireysel portföylerinden oluşuyor. Uzmanlar tarafından yönetilen toplam portföy büyüklüğünün yüzde 88'i yatırım fonları ve emeklilik fonları gibi kolektif yatırım araçlarından oluşuyor.

Yatırım fonları altı ayda yüzde 38 büyüyerek 209,6 milyar liraya ulaştı

Açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısında portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 148 yeni fonla birlikte sektördeki menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 808'e ulaştı. TSPB verileri, yatırım fonlarında geçen yılın ikinci yarısında yaşanan düşüşün aksine bu yılın ilk yarısında hızlı bir büyüme trendine girdiğini gösterdi.

TSPB'nin portföy yönetim şirketlerinden derlediği aylık özet verilerde yatırım fonlarının gelişimine bir yıllık dönem itibariyle bakıldığında 2020 yılı haziran ayında 164,2 milyar TL olan yatırım fonları, yüzde 28 artarak bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla 209,6 milyar liraya ulaştı. 2020 yılının ikinci yarısında düşüşe geçerek yıl sonunda 151,9 milyar liraya gerileyen yatırım fonlarında, bu yılın ilk altı ayında ise yüzde 38 oranında hızlı bir büyüme yaşandı.

Emeklilik yatırım fonlarında büyüme yüzde 30

Bu yılın ilk yarısı itibarıyla 395 fonun aktif durumda olduğu emeklilik yatırım fonlarında yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş, ikinci çeyrekte yerini toparlanmaya bıraktı.

2020 yılı haziran sonu itibarıyla 148,4 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları, bir yılda yüzde 24 artarak 2021 yılı haziran sonu itibarıyla 183,9 milyar liraya çıktı. Emeklilik fonlarında 2020 yılı sonuna kıyasla altı aylık büyüme ise ilk çeyrekteki düşüşün etkisiyle yüzde 7,6 ile daha sınırlı ölçüde kaldı.

Yatırım ortaklıkları portföyü 871 milyon liraya çıktı

TSPB verilerine göre, söz konusu dönemde, portföy yönetim şirketleri, 13 yatırım ortaklığının portföyünü yönetiyor.

Geçen yılın haziran sonu itibarıyla 633,6 milyon lira olan portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklıkları portföy büyüklüğü, bir yılda yüzde 37,5 artarak bu yılın haziran sonunda 871 milyon liraya çıktı. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklıkları fonlarının altı aylık büyümesi ise 18,4 oldu.

Bireysel portföylerde, altı ayda yüzde 50'ye yakın büyüme

Portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yönetim hizmeti verdiği gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı ise 2020 yılı sonuna göre 676 kişi artarak, bu yıl haziran ayı sonu itibarıyla 3 bin 780'e çıktı.

Gerek 6 aylık, gerekse yıllık bazda portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde, yüksek oranlı bir büyüme gerçekleşti. TSPB verilerine göre, geçen yıl haziran ayında 34,4 milyar TL olan kişi ve kurumlara ait ve bireysel portföy büyüklüğü, yüzde 48,7 artarak 51,2 milyar liraya çıktı.

TSPB verileri, 2020 yılı sonunda 41 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğünün altı ayda yüzde 25 büyüdüğünü ortaya koyuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 445 milyar TL'yi aştı - Son Dakika


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