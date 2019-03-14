Portföycülere mevduatta yeni kural
38 dakika önce
Portföy yönetim şirketleri para piyasası fonlarının en az yüzde 50'sini mevduatta değerlendirmek zorunda.
Portföy yönetim şirketleri para piyasası fonlarının en az yüzde 50'sini mevduatta değerlendirmek zorunda. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:05
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