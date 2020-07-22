Portland'da federal polis de şiddeti engelleyemedi - Son Dakika

Portland'da federal polis de şiddeti engelleyemedi
ABD'nin Portland kentinde devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere federal polisin müdahalesi de sonuç getirmedi.
ABD'nin Portland kentinde devam eden ırkçılık karşıtı gösterilere federal polisin müdahalesi de sonuç getirmedi.
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland şehrinde siyahi genç George Floyd'un polis tarafından katledilmesi sonrası başlayan protestoların önüne geçilemiyor. Protestolar sırasında şiddet olaylarının artması nedeniyle Başkan Donald Trump, düzenin sağlanması için federal kolluk kuvvetlerini şehre gönderdi. Ancak federal hükümete bağlık güvenlik güçleri de ne protestoların ne de şiddetin önüne geçmeyi başaramadı. Çok sayıda gösterici yine sloganlar atarak binaların duvarlarına çaktıkları bezleri yaktı. Duman perdesi oluşturmak için havai fişek kullanıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde olayların önüne geçmek isteyen ağır silahlı federal polis memurlarının da aynı sertlikte cevap verdikleri görüldü. Portland kentinde ırkçılık karşıtı gösterilerde protestocular dün de federal mahkeme binasını ateşe vermişti. Geçen haftan beri Portland'da bulunan federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için plakasız araç kullandığı iddiaları ortaya atılmıştı. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:11 Kaynak: İHA
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