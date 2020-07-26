Portland'daki gösterilerde ABD bayrağı yakıldı - Son Dakika

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde protestocular ABD bayrağını yaktı.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde protestolar her geçen gün şiddetleniyor. George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolar, 24 Temmuz'da federal bir yargıcın aldığı kararla ayaklanmaya dönüştü. Yargıç, Oregon protestoları sırasında tutuklama yapan federal ajanların eylemlerini kısıtlama dilekçesini reddetti. Bunun üzerine daha fazla insan sokağa indi. 22 Temmuz'da Başkan Donald Trump, yasa ve düzenin sağlanması için Portland dahil demokratların yönettiği şehirlere federal ajanlar göndereceğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının ardından 24 Temmuz'da yaklaşık 4 bin protestocu federal ajanlara rağmen sokağa indi. O günden sonra eylemlerin aralıksız sürdüğü kentte yerel polisin önüne geçemediği şiddet olaylarına federal ajanların müdahalesi de yetersiz kalıyor. Dün gece gösterilerde ABD bayrağı yakılırken, büyük tepki çeken olay sonrası sosyal medyada intikam çağrıları yapıldı.

Yerel otoriteler, ABD bayrağının yakılmasının ırkçı grupların sokaklara inmesine neden olmasından endişelendiklerini dile getirdi. Daha önce karantinanın kaldırılması için pek çok şehirde ağır silahlarla belediye meclislerini basan ırkçı grupların sokağa inmesinin ciddi sonuçlar ortaya çıkarmasından korkuluyor. - WASHINGTON