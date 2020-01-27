Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı! - Son Dakika Spor

Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı!

6 saat önce

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı.

Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı!, System.String[]

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı.


Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.


Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.


Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.


- Sonuçlar


Denver Nuggets- Houston Rockets: 117-110


San Antonio Spurs- Toronto Raptors: 106-110


Atlanta Hawks- Washington Wizards: 152-133


New York Knicks- Brooklyn Nets: 110-97


Orlando Magic- Los Angeles Clippers: 97-112


New Orleans Pelicans- Boston Celtics: 123-108


Memphis Grizzlies- Phoenix Suns: 114-109


Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129


Kobe Bryant, Indiana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:06 
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