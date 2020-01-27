Portland, Lillard'ın 50 sayısıyla kazandı!

Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

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