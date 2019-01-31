Portland, Utah'ı Lillard ve Mccollum'ın 66 Sayısı ile Yendi
1 saat önce
NBA'de Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, Portland'da Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti.
NBA'de Portland Trail Blazers
, sahasında karşılaştığı Utah Jazz
'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, Portland'da Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, Moda
Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup etti. Portland'da Damian Lillard 36 sayı, 11 asist ve CJ McCollum 30 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Utah'da Donovan Mitchell'ın 22 sayı, 4 ribaundluk performansı yetmedi. Boston
evinde Charlotte
'i rahat geçti Boston Celtics
ise TD Garden'da mücadele ettiği Charlotte Hornets
'i 126-94'lük skorla geçti. Boston'da Jaylen Brown 24 sayı, 10 ribaund, Jayson Tatum 20 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Hornets'ta da Kemba Walker 21 sayı, 2 asist ve Malik Monk 16 sayı, 2 ribaund ile takımına katkı verdi.
NBA'de gecenin sonuçları şöyle:
Boston Celtics: 126 - Charlotte Hornets: 94 Miami Heat
: 89 - Chicago Bulls
: 105 New York Knicks
: 90 - Dallas Mavericks
: 114 Minnesota Timberwolves
: 99 - Memphis Grizzlies
: 97 New Orleans
Pelicans: 99 - Denver Nuggets
: 105 Washington Wizards
: 107 - Indiana
Pacers: 89 Sacramento Kings
: 135 - Atlanta Hawks
: 113
Portland Trail Blazers: 132 - Utah Jazz: 105 - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu
Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı
Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu
Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti