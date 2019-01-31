Son Dakika Haberleri: Portland, Utah'ı Lillard ve Mccollum'ın 66 Sayısı ile Yendi

Portland, Utah'ı Lillard ve Mccollum'ın 66 Sayısı ile Yendi

1 saat önce

NBA'de Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, Portland'da Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti.

Portland, Utah'ı Lillard ve Mccollum'ın 66 Sayısı ile Yendi, System.String[]
NBA'de Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, Portland'da Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup etti. Portland'da Damian Lillard 36 sayı, 11 asist ve CJ McCollum 30 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Utah'da Donovan Mitchell'ın 22 sayı, 4 ribaundluk performansı yetmedi.

Boston evinde Charlotte'i rahat geçti

Boston Celtics ise TD Garden'da mücadele ettiği Charlotte Hornets'i 126-94'lük skorla geçti. Boston'da Jaylen Brown 24 sayı, 10 ribaund, Jayson Tatum 20 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Hornets'ta da Kemba Walker 21 sayı, 2 asist ve Malik Monk 16 sayı, 2 ribaund ile takımına katkı verdi.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 126 - Charlotte Hornets: 94

Miami Heat: 89 - Chicago Bulls: 105

New York Knicks: 90 - Dallas Mavericks: 114

Minnesota Timberwolves: 99 - Memphis Grizzlies: 97

New Orleans Pelicans: 99 - Denver Nuggets: 105

Washington Wizards: 107 - Indiana Pacers: 89

Sacramento Kings: 135 - Atlanta Hawks: 113

Portland Trail Blazers: 132 - Utah Jazz: 105 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Utah Jazz, Portland Trail Blazers, Portland, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın İlk Yunan Futbolcusu Oldu Fenerbahçe, Serdar Aziz'i Resmen Açıkladı

Damien Comolli'den Serdar Aziz'e Övgü: Tecrübeli ve Çok İyi Bir Oyuncu Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 11:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Portland, Utah'ı Lillard ve Mccollum'ın 66 Sayısı ile Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]