Portmanto arkasındaki gizli odada gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da bir depo ve araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 1,6 milyon TL olan gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, portmanto arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi. Odada yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.