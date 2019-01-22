Porto'dan Çaykur Rizespor'a
12 dakika önce
Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Çaykur Rizespor
, 22 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Çaykur Rizespor'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz
eki bu doğrultuda savunma hattını Chidozie Collins Awaziem ile güçlendirdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Portekiz
Primeira Liga takımı FC Porto
'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. Chidozie Collins Awaziem kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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